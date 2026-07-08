CRONACA
Processo Satnam Singh, il presidio davanti al Tribunale. Attesa la sentenza dopo le 19
Si è tenuto nel pomeriggio di oggi un presidio organizzato dalla Cgil in piazza Buozzi, davanti al Tribunale di Latina, con la partecipazione di associazioni e rappresentanti dei lavoratori per ribadire la richiesta di giustizia e tenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro e del contrasto allo sfruttamento. Presente anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini:
Prevista intorno alle 19 la pronunciazione nella Corte d’Assise del tribunale di Latina, della sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che nell’estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro, Antonello Lovato, lo portò davanti casa con un furgone con il braccio amputato invece di allertare i soccorsi. L’accusa per l’imputato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale: la pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Dopo le arringhe della difesa e le repliche delle parti, andate in scena questa mattina, la decisione dei giudici, riuniti in camera di consiglio.
CRONACA
Processo Satnam Singh, Lovato condannato a 16 anni per omicidio volontario con dolo eventuale
LATINA – Si è concluso con una condanna in primo grado a 16 anni di carcere il processo al titolare dell’azienda agricola di Latina in cui lavorava il bracciante Satnam Singh. L’imprenditore agricolo Antonello Lovato è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. Alla lettura della sentenza i genitori del bracciante indiano erano in aula. La Procura aveva chiesto una pena di 22 anni
La Cgil Frosinone Latina, parte civile nel procedimento insieme a Cgil di Roma e Lazio, Flai Cgil di Roma e Lazio e Flai Cgil di Frosinone Latina, ha partecipato al presidio organizzato in piazza Bruno Buozzi in occasione della sentenza, presente anche il segretario generale Mantini.
“Quella di oggi è una data storica perché, finalmente, è stata fatta giustizia su un caso che ha sconvolto la città di Latina e tutto il Paese. Dopo due anni dalla tragica morte di Satnam Singh, è infatti arrivata la condanna per la terribile tragedia avvenuta nell’azienda in cui lavorava, causata dalla mancanza di soccorso. Contestualmente, è stata accolta la richiesta di risarcimento dal Comune di Latina costituitosi parte civile, da liquidazione in separata sede”, ha commentano la sindaca Matilde Celentano che ha parlato con la mamma della vittima.
Per il sindaco di Cisterna Mantini, la sentenza deve essere monito al rispetto delle regole e del valore della vita umana. «Questa sentenza, pur non restituendoci Satnam Singh, rende comunque in parte giustizia a lui e alla sua famiglia che sin da subito abbiamo accolto a Cisterna e che oggi era presente nell’aula della Corte di assise. La morte di questo giovanissimo bracciante ha destato grande sconcerto e scosso in particolare la comunità di Cisterna, quella dove viveva insieme alla compagna e ad altri connazionali impiegati come lui in agricoltura”, ha detto il primo cittadino che ha abbracciato il padre del bracciante morto a 31 anni sul lavoro.
CRONACA
Cori, sbancamenti e opere abusive in area vincolata: una denuncia e sequestro dei lavori
I Carabinieri Forestali di Cori hanno denunciato una persona e sequestrato alcune opere realizzate senza autorizzazioni in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, in località Sant’Ubaldo, nel territorio comunale di Cori.
Durante un controllo ambientale, i militari hanno accertato la realizzazione di una pista lunga circa 300 metri e larga 3 metri, oltre a quattro piazzole per una superficie complessiva di circa 450 metri quadrati.
Secondo quanto ricostruito, i lavori hanno comportato lo sbancamento di terreno roccioso, con scavi che in alcuni punti hanno raggiunto un’altezza di circa un metro e mezzo.
I Carabinieri evidenziano che interventi di questo tipo, se realizzati senza autorizzazioni, possono provocare alterazioni del paesaggio e aumentare il rischio di dissesto idrogeologico.
Al termine degli accertamenti, il presunto responsabile è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la realizzazione di opere in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici. Contestata anche una violazione amministrativa per lavori eseguiti in area sottoposta a vincolo idrogeologico senza il previsto nulla osta.
Le opere sono state sottoposte a sequestro preventivo.
CRONACA
Minturno, scarico illecito di reflui industriali: denunciato il titolare di un’azienda casearia
I Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia, insieme alla Polizia Locale di Minturno, hanno denunciato il titolare di un’azienda del comparto lattiero-caseario per un presunto scarico illecito di acque reflue industriali.
L’accertamento è stato eseguito nei giorni scorsi durante un controllo ambientale presso la sede operativa della ditta, dove i militari hanno rilevato uno scarico composto da acque di lavaggio e residui di siero di latte.
Secondo quanto ricostruito, i reflui fuoriuscivano da un silos industriale, venivano raccolti in una vasca interrata e successivamente immessi nella rete fognaria comunale attraverso una pompa sommersa, senza la necessaria autorizzazione ambientale.
Accertata la violazione, il titolare avrebbe provveduto spontaneamente a interrompere lo scarico, rimuovendo la pompa e sigillando la condotta utilizzata per l’immissione dei reflui.
Al termine degli accertamenti, il legale rappresentante della società è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione.
La normativa prevede, in caso di condanna, la pena dell’arresto da due mesi a due anni oppure un’ammenda da 1.500 a 10.000 euro.
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