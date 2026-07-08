APPUNTAMENTI
Latina, comicità e spettacolo sul lungomare: Martufello protagonista all’Appeal Beach
Una serata all’insegna della comicità e dell’intrattenimento immersi nella cornice del Parco Nazionale del Circeo. È quella in programma venerdì 10 luglio, dalle 18, all’Appeal Beach – Prima Oasi a Sinistra, sul lungomare di Latina.
Protagonista dell’evento sarà Martufello, che porterà sul palco uno spettacolo tra ironia, racconti e riflessioni, ispirato al tema “Quando la natura fa da palcoscenico, le emozioni diventano spettacolo”.
Ad affiancarlo ci saranno anche Rocco Borsalino, con il suo spettacolo di Hypnoticabaret, che unisce ipnosi e comicità coinvolgendo direttamente il pubblico, e il duo I Sequestrattori, formato da Barbara e Cristiano.
L’iniziativa propone un pomeriggio e una serata dedicati al divertimento, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso spettacoli dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi del litorale pontino.
L’appuntamento è a ingresso libero, a partire dalle ore 18.
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Sabaudia, “Libri nel Parco” torna con Angela Torri e Andrea Bavecchi: protagonista il graphic novel “Oltre”
Prosegue la dodicesima edizione di “Libri nel Parco – Quando la cultura incontra la natura”, la rassegna organizzata dall’associazione Sabaudia Culturando APS con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Sabaudia. Il terzo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 21.30 al Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” di Sabaudia.
Ospiti della serata saranno Angela Torri e Andrea Bavecchi, autori del graphic novel Oltre, dedicato alla Prima Guerra Mondiale. L’opera racconta il conflitto attraverso una prospettiva umana, affrontando i temi della memoria, della pace e del ricordo. A dialogare con gli autori sarà il giornalista Antonio Bertizzolo, che guiderà l’incontro approfondendo il valore del graphic novel come strumento di divulgazione storica e culturale. L’iniziativa si inserisce nel calendario estivo della rassegna, che continua a proporre incontri con autori di rilievo nazionale.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
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Festa della Mietitura, al via la X edizione con dodici serate: si comincia il 9 luglio con la parata dei trattori
LATINA – Dieci edizioni di storia, tradizione e comunità. La Festa della Mietitura di Chiesuola celebra l’anniversario, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio pontino e un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura rurale, delle tradizioni agricole e dell’identità locale.
Dal 9 al 20 luglio 2026, cittadini e visitatori potranno partecipare a un ricco programma di iniziative, tutte a ingresso gratuito, pensato per coinvolgere persone di ogni età. Cultura, spettacolo, gastronomia, musica, folklore e intrattenimento animeranno dodici giornate all’insegna della convivialità e della riscoperta delle radici del territorio, in un’edizione speciale che celebra dieci anni di crescita, partecipazione e impegno condiviso.
Ogni giorno, a partire dalle 18.30, il palco ospiterà le esibizioni delle scuole di danza e delle associazioni sportive locali, insieme a dibattiti, presentazioni di libri con autori del territorio, spettacoli di cabaret, concerti e performance musicali e folkloristiche. Non mancheranno le tradizionali mostre statiche di trattori e auto d’epoca, così come l’attesa rievocazione storica della trebbiatura del grano, simbolo dell’identità agricola della pianura pontina.
Ampio spazio sarà dedicato anche al divertimento, con tornei di burraco, briscola e biliardino aperti a tutti. Le serate proseguiranno poi con le migliori orchestre spettacolo, mentre nell’area pub si alterneranno cover e tribute band del territorio, proponendo un viaggio musicale tra pop, rock e grandi successi della musica italiana e internazionale. Per i più piccoli sono in programma ludoteca, laboratori ludico-didattici e coinvolgenti appuntamenti di baby dance.
La Festa della Mietitura conferma anche quest’anno la propria attenzione alla solidarietà. Tra gli appuntamenti più significativi figura infatti la tradizionale serata benefica, durante la quale sarà promossa una raccolta fondi a sostegno dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Latina. Da sempre impegnata nella promozione e nel sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie del sangue, AIL affianca quotidianamente pazienti e famiglie lungo tutto il percorso della malattia attraverso servizi di assistenza dedicati, con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.
Un’edizione che si preannuncia ancora una volta ricca di emozioni, capace di unire tradizione, cultura, divertimento e solidarietà, confermando la Festa della Mietitura di Chiesuola come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pontina.
Ne abbiamo parlato su Radio Immagine e per Gr Latina con Fabrizio Giona, portavoce della festa della Mietitura
Tra le attività di spicco di questa decima edizione:
– l’inaugurazione, prevista il 9 luglio alle ore 20.00 con il raduno e successiva parata dei trattori d’epoca e delle Majorette Blue Twirling Città di Latina, accompagnate dalla Banda “A. Ponchielli” di Latina;
– la parata e il concerto della Fanfara dei Bersaglieri “Michele Lugaresi” di Guidonia Montecelio;
– il Cabaret Show con La Signora Gilda (16 luglio) e Enzo Salvi (20 luglio);
– la quarta edizione del Chiesuola Summer Fest, con i concerti gratutiti delle migliori cover e tribute band della provincia di Latina;
– la serata speciale con ospite l’Orchestra Matteo Tarantino, in programma il 13 luglio alle ore 21.
– Il raduno del Vespa Club l’11 e il 12 luglio;
– i tornei di Burraco (16 luglio), Briscola (17 luglio) e Biliardino (18 luglio) con premi in palio;
– la rievocazione storica della trebbiatura del grano con mezzi e tecniche dell’epoca in programma il 19 luglio dalle ore 18.30, accompagnata dall’esibizione del gruppo Leone Rampante degli Sbandieratori di Cori;
– la processione notturna con i trattori d’epoca e la Madonna del Rosario di Chiesuola, prevista il 18 luglio con partenza alle ore 20.00;
– l’esposizione delle auto d’epoca a cura del Circolo Pontino della Manovella, in programma il 19 luglio a partire dalle ore 19.00;
– la proiezione su ledwall con telecronaca di tutte le partite del Campionato del mondo di calcio;
– le esposizioni dei prodotti tipici del territorio con tre appuntamenti di degustazione di Vini e Oli del territorio a cura di Confagricoltura Latina.
Il programma completo di tutte le attività è consultabile al link: https://bit.ly/4wroyVh
«Raggiungere la decima edizione della Festa della Mietitura rappresenta per noi un traguardo di grande valore e motivo di orgoglio. In questi dieci anni la manifestazione è cresciuta grazie all’entusiasmo dei volontari, alla partecipazione della comunità e al sostegno di tutti coloro che hanno creduto in un progetto nato per custodire e tramandare la memoria del nostro territorio. La Festa della Mietitura continua a essere un’occasione per celebrare la terra, il lavoro contadino e quei gesti antichi che hanno contribuito a costruire l’identità della pianura pontina. Non è soltanto una rievocazione storica, ma un momento di incontro tra generazioni, in cui tradizioni, cultura, gastronomia e spettacolo si uniscono per raccontare il valore delle nostre radici e della vocazione agricola che ancora oggi caratterizza il territorio di Latina. Questo decennale rappresenta anche un nuovo punto di partenza: vogliamo continuare a valorizzare il patrimonio culturale e produttivo locale, coinvolgendo sempre più famiglie, giovani e visitatori in un’esperienza capace di rafforzare il senso di comunità e di guardare al futuro senza dimenticare il passato. Invitiamo tutti a partecipare a questa edizione speciale e a festeggiare insieme dieci anni di storia, tradizione e condivisione”. È il commento dell’Associazione di Promozione Sociale Chiesuola.
La decima edizione della Festa della Mietitura è promossa dall’Associazione di Promozionale Sociale Chiesuola con il patrocinio di: Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e Confagricoltura Latina.
La festa si svolge in Strada della Chiesuola, 108 (fronte chiesa) – Latina. Ingresso libero e gratuito.
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Festival Pontino, il Trio Rinaldo al Circolo Cittadino di Latina. E a Sermoneta gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea
LATINA – Il Trio Rinaldo (nella foto di lato), promettente formazione italiana vincitrice del Premio Abbiati 2025, suonerà oggi mercoledì 8 luglio al Festival Pontino di Musica nel concerto in programma al Circolo cittadino Sante Palumbo di Latina. Leonardo Ricci (violino), Rebecca Ciogli (violoncello) e Lorenzo Rossi (pianoforte) eseguiranno un programma con i Trii di Gabriel Fauré, Toru Takemitsu e Maurice Ravel; tre personalità che rispecchiano tre periodi profondamente diversi del Novecento musicale, unite dalla ricerca di un suono raffinato e da una concezione della musica da camera come spazio di continua sperimentazione.
Poi, a partire da giovedì 9 luglio e fino al 13 luglio, a Sermoneta, si terranno gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea del Festival Pontino di Musica, un appuntamento ormai tradizionale della manifestazione pontina che apre una riflessione e un ascolto verso le nuove scritture compositive di oggi, chiamando al confronto generazioni diverse di compositori, interpreti ed esperti del settore. Ad aprire gli Incontri di quest’anno sarà giovedì 9 luglio al Castello Caetani di Sermoneta (ore 21) “Doppio ritratto: Kurtág – Solbiati” un concerto omaggio ad Alessandro Solbiati, consulente artistico del Campus nonché docente storico dei Corso di perfezionamento in composizione, che quest’anno festeggia settant’anni. L’occasione non saranno solo i 70 anni di Solbiati ma anche i 100 anni compiuti lo scorso 19 febbraio dall’ungherese György Kurtág figura di riferimento del panorama internazionale della musica dell’ultimo secolo, che Solbiati ha conosciuto personalmente e di cui ha approfondito lo studio della sua musica. Una serata speciale che vede sul palco le pianiste Maria Grazia Bellocchio ed Emanuela Piemonti alternare brani dei due compositori, con diversi pezzi per pianoforte a quattro mani.
Gli incontri proseguono il 10 e 11 luglio, sempre al Castello Caetani di Sermoneta (ore 21), con i concerti del Quartetto Maurice – Georgia Privitera, Laura Bertolino (violini), Francesco Vernero (viola), Aline Privitera (violoncello) – pluripremiata formazione italiana che da oltre vent’anni dedica la propria attività artistica principalmente alla musica del XX e XXI secolo, promuovendo la creazione di nuova musica attraverso commissioni a giovani compositori e incoraggiando una produzione musicale multiforme. Nel concerto di venerdì 10, i lavori per quartetto d’archi di due fra i più importanti e influenti compositori della scena contemporanea internazionale, Beat Furrer e Helmut Lachenmann, si alternano alla prima esecuzione assoluta Phané (esercizio da Francesco Corbetta) del giovane Edoardo Dadone, selezionato dal workshop di composizione di Sermoneta dello scorso anno.
Sabato 11 in programma due prime esecuzioni assolute di Ivan Fedele (Timelines Sesto Quartetto per archi – Second Book e Third Book), la novità di Marco Sau (Sei figure in cerca di forma), la prima italiana di Quatuor à cordes (2018) di Jean-Luc Hervé, e, Un segno nello spazio (1992) di Marco Stroppa, fra i primi compositori a sperimentare la musica elettronica.
Nella giornata di sabato presso la Chiesa di San Michele Arcangelo anche la presentazione dell’Enciclopedia della Musica Contemporanea 1900-2025 Treccani (ore 18, ingresso libero), opera ambiziosa in 4 volumi uscita lo scorso anno che racconta i protagonisti che hanno trasformato il panorama musicale dell’ultimo secolo; intervengono Susanna Pasticci, condirettrice dell’imponente progetto, e Sandro Cappelletto, che, insieme al compianto Ernesto Assante, ne è il curatore.
Gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea si concludono il 13 luglio con l’esecuzione dei pezzi scritti durante il Workshop di composizione di Sermoneta, a cura di Alessandro Solbiati. I partecipanti al Corso sono tutti musicisti under 40; eseguono i loro lavori Maria Grazia Bellocchio (pianoforte), Maria Eleonora Caminada (soprano) e Corrado Rojac (fisarmonicista). Quest’ultimo, in particolare, suonerà un’armonica a mantice, la prima fisarmonica italiana ideata dal mantovano Giuseppe Greggiati nel 1839: un affascinante incontro tra un suono antico e desueto e una musica totalmente nuova.
Tutto il programma del festival su www.campusmusica.it
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