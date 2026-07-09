Bulbi di papavero da oppio nel negozio etnico, denunciato un 50enne indiano

LATINA – Uno scooterista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi su Via Fabio Filzi, la strada che costeggia Parco Falcone e Borsellino a Latina. L’uomo dopo l’impatto con un’auto che effettuava un’inversione a U all’altezza di Via Rosmini è volato a terra ferendosi ed è stato trasportato in codice giallo al Santa Maria Goretti-. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia locale.

flash – Incidente stradale nella tarda mattinata in via Fabio Filzi, a Latina, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter e un’auto. Sul posto i soccorsi: si registrano feriti trasportati in ospedale in codice giallo. La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti.