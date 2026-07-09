CRONACA
Bulbi di papavero da oppio nel negozio etnico, denunciato un 50enne indiano
LATINA – Nel negozio etnico conservava bulbi di papavero da oppio, la sostanza in uso soprattutto tra i braccianti agricoli. La Polizia ha denunciato un uomo di 50 anni, di nazionalità indiana e residente a Latina, per l’ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività è scaturita da un controllo effettuato dagli agenti della squadra Volante che, nel corso della perquisizione del locale, in un magazzino hanno trovato una busta con un etto e mezzo circa di sostanza, mentre in uno scatolone sono state trovate cinque buste sigillate contenenti un altro etto dello stesso stupefacente.
CRONACA
Latina, incidente in via Fabio Filzi, scontro tra auto e scooter, un ferito
LATINA – Uno scooterista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi su Via Fabio Filzi, la strada che costeggia Parco Falcone e Borsellino a Latina. L’uomo dopo l’impatto con un’auto che effettuava un’inversione a U all’altezza di Via Rosmini è volato a terra ferendosi ed è stato trasportato in codice giallo al Santa Maria Goretti-. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia locale.
flash – Incidente stradale nella tarda mattinata in via Fabio Filzi, a Latina, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter e un’auto. Sul posto i soccorsi: si registrano feriti trasportati in ospedale in codice giallo. La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti.
CRONACA
Morte di Federico Salvagni, in aula il racconto del testimone: “L’auto arrivò a forte velocità e non si fermò”
Nuova udienza ieri al Tribunale di Latina nel processo a carico di Gioacchino Sacco, imputato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso in relazione alla morte del sedicenne Federico Salvagni, investito nella notte di Ferragosto del 2025 sul litorale pontino. Davanti al collegio penale è stato ascoltato un giovane testimone che ha ricostruito la dinamica dell’incidente.
Secondo il suo racconto, quella notte avrebbe visto una Lancia Y bianca affrontare una curva a forte velocità, invadere la corsia opposta e, dopo una brusca sterzata e un urto contro un muro, travolgere tre ragazzi che stavano camminando in fila indiana lungo la strada. Il testimone ha inoltre riferito che il conducente non avrebbe rallentato né prestato soccorso, allontanandosi con l’auto gravemente danneggiata.
“Piano piano sta venendo a galla tutta la verità” ha detto Franco Salvagni, padre di Federisco, all’uscita dal tribunale.
Il processo proseguirà con l’ascolto degli altri testimoni mentre la Procura continua a ricostruire le responsabilità per la morte del giovane.
CRONACA
Distretto Bufalino dell’Agro Pontino, aderiscono 11 Comuni: chiesto il riconoscimento alla Regione Lazio
Il Distretto Agroalimentare per i prodotti bufalini dell’Agro Pontino compie un nuovo passo verso la nascita ufficiale. Il Comune di Pontinia, capofila del progetto, ha trasmesso alla Regione Lazio la richiesta di riconoscimento dopo aver raccolto le adesioni formali degli undici Comuni coinvolti.
Oltre a Pontinia, hanno aderito Latina, Sabaudia, Sezze, Terracina, Sermoneta, Fondi, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Priverno e Maenza. La richiesta è stata inviata all’assessorato regionale competente, completando una fase dell’iter iniziato un anno fa con la presentazione del progetto.
L’obiettivo è creare un sistema che riunisca l’intera filiera bufalina – dagli allevatori ai trasformatori fino alla commercializzazione – valorizzando una delle principali eccellenze agroalimentari del territorio. L’Agro Pontino, infatti, concentra oltre 61 mila capi bufalini, di cui circa 26 mila nel solo comune di Pontinia.
Il Distretto sarà organizzato come un’associazione senza scopo di lucro che coinvolgerà enti locali, imprese agricole, associazioni di categoria, enti di ricerca e istituti di credito, con l’obiettivo di favorire promozione, innovazione e accesso ai finanziamenti.
L’assessore all’Agricoltura di Pontinia Giovanni Bottoni, ideatore del progetto, spiega che, una volta ottenuto il via libera della Giunta regionale, si passerà alla costituzione formale davanti a un notaio e alla nomina del consiglio di amministrazione, avviando così la fase operativa del Distretto.
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