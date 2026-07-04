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Diciottenne in manette per spaccio. In casa nascondeva 400 grammi di hashish
Arrestato un diciottenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in casa aveva oltre 400 grammi di hashish. I Carabinieri, hanno fermato il giovane mentre si muoveva a piedi per le strade del centro e insospettiti dal suo strano atteggiamento hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale, trovandolo in possesso di quasi 6grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette. Accompagnato in caserma per le procedure di identificazione, il giovane ha poi consegnato spontaneamente ulteriori 24 grammi circa della stessa sostanza stupefacente, occultata sulla sua persona. I Carabinieri hanno poi esteso la perquisizione anche presso l’abitazione del giovane, rinvenendo quasi 380 grammi di hashish suddiviso in varie parti, 50 grammi di marijuana, contenuta in un barattolo di vetro oltre a ulteriori 3,5 grammi di tale ultima sostanza stupefacente, confezionata in più bustine. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati 440 euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio, due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il predetto materiale, è stato sottoposto a sequestro, precisando che la sostanza stupefacente nell’ambito delle disposizioni che impartirà l’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.
Nella stessa operazione, i Carabinieri hanno complessivamente controllato 16 autovetture, identificando 49 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, eseguendo due perquisizioni personali e una perquisizione domiciliare, oltre ad elevare 3 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
APPUNTAMENTI
Il 4 Luglio in Piazza del Popolo a Latina arriva anche il Padel, che torna con la seconda edizione
Il villaggio dello sport in centro a Latina è partito con il basket, ma dal 4 luglio arriva anche il Padel. Dopo il successo della scorsa edizione, torna infatti “Padel in Piazza – Latina 2026”, il format che porterà nel centro cittadino tornei, spettacolo, intrattenimento e iniziative collaterali dedicate a tutte le età con l’obiettivo di unire sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.
L’evento, promosso dalla società Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI, si presenta quest’anno con un programma ancora più ampio e articolato.
Noi abbiamo ospitato l’avvocato Emilio Cerci ai nostri microfoni con cui abbiamo scoperto tutti i dettagli:
Per quasi un mese il cuore della città ospiterà tornei di padel, eventi speciali, attività dedicate ai giovani e momenti di intrattenimento aperti alla cittadinanza. Accanto alla parte sportiva saranno presenti stand enogastronomici, iniziative collaterali che contribuiranno a trasformare Piazza del Popolo in un punto di riferimento dell’estate pontina
Tra novità dell’edizione 2026, come ha spiegato Cerci, anche il Burraco sotto le stelle, un torneo organizzato all’interno del campo di padel, pensato per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e rendere la manifestazione un vero spazio di incontro e socializzazione aperto a tutte le generazioni.
L’obiettivo della manifestazione è quello di replicare e superare i numeri dello scorso anno, quando il format riuscì a richiamare migliaia di persone nel centro cittadino, trasformando Piazza del Popolo in un autentico Villaggio dello Sport e confermando la forte capacità aggregativa dell’iniziativa.
APPUNTAMENTI
Nuova stagione del D’Annunzio di Latina, tanti nomi importanti e grande attenzione ai ragazzi
E’ stata ospitata stamattina al Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” di Latina la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2026/2027.
Il sindaco Matilde Celentano, la direttrice del Teatro Elena Lusena, con Luca Fornari, amministratore di Atcl – Circuito Multidisciplinare del Lazio e Isabella Di Cola, direttrice artistica di Atcl, hanno illustrato la programmazione della nuova stagione, ricca di appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale.
La Sindaca Matilde Celentano intervistata da Elisabetta De Falco
Particolare attenzione sarà dedicata anche al progetto “Dietro le Quinte” , iniziativa che nel corso dell’anno ha consentito agli studenti di vivere il teatro da una prospettiva inedita attraverso visite guidate Il progetto ha riscosso un significativo interesse da parte del pubblico. L’evento rappresenterà anche un passaggio simbolico per l’identità e l’immagine del teatro.
Lo ha spiegato al microfono di Elisabetta De Falco la Direttrice del Teatro Elena Lusena
Nel corso della conferenza è stato presentato ufficialmente il nuovo logo del Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” e il nuovo sito web istituzionale, strumenti pensati per rafforzare la comunicazione del teatro e renderla sempre più moderna, accessibile e vicina al pubblico. Il nuovo portale offrirà informazioni aggiornate sugli spettacoli, sulle attività culturali e sui progetti del teatro, con l’obiettivo di creare un dialogo ancora più diretto con cittadini, spettatori e operatori culturali.
Erasmo Berti di Berti Live ci ha parlato di alcuni degli spettacoli di punta della nuova stagione passando anche attraverso un bilancio della stagione che si è appena conclusa.
CRONACA
Caso Sarah e Alisya Di Giacinto. Il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli chiede “Stop alle dichiarazioni, ora silenzio mediatico e rispetto”
Stop alle dichiarazioni sulle sorelle Sarah e Alisya, lo chiede il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli: “Ora è il momento della serenità e del rispetto per Sarah e Alisya Di Giacinto. Il nostro contributo a chiarire fatti, percorsi e verità – fornendo ogni informazione utile a un’esatta comprensione della vicenda – si è oggi esaurito. Ogni nostra azione ha avuto il solo scopo di supportare le indagini e la corretta informazione, sempre nel massimo rispetto della privacy e del lavoro degli inquirenti. Ringraziamo i media per l’attenzione dimostrata, che ha aiutato a sensibilizzare il pubblico e a supportare il lavoro investigativo. Da domani non rilasceremo ulteriori dichiarazioni. Chiediamo formalmente al sistema mediatico di rispettare il silenzio sulle ragazze, lasciando che l’attenzione, in un contesto già ampiamente complesso, si concentri eventualmente solo sugli sviluppi giudiziari. I nostri operatori sono ora concentrati sul futuro di Sarah e Alisya per garantire loro il benessere di cui hanno bisogno, in linea con il mandato affidatoci dal Tribunale di Cassino” ha spiegato Gerardo Stefanelli.
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