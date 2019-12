Oroscopo del giorno 21 Dicembre 2019 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, per le coppie che vivono bene la propria relazione, la giornata procederà senza intoppi. Chi invece ha avuto delle discussioni recenti anche piuttosto serie, riuscirà a far pace con il partner creando le basi per un futuro più solido. Per i single non è escluso un riavvicinamento con una persona del passato. Professionalmente siete molto sicuri di voi stessi: le capacità di riflessione sono migliorate, analizzate le situazioni velocemente ed intrattenete buoni rapporti con le persone. Per quanto riguarda la salute, Mercurio vi dà la giusta energia che vi permetterà di resistere alle piccole preoccupazioni della vita di tutti i giorni.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente siete molto affascinanti. In coppia, sarete molto più tolleranti con il partner. I single saranno maestri della seduzione: piace essere apprezzati e faranno del loro meglio per esserlo. Professionalmente i più favoriti saranno i lavoratori autonomi. Potranno avere una grande idea che cambierà radicalmente il loro futuro. Anche gli altri trarranno beneficio da questo aspetto astrale per far avanzare rapidamente i progetti attuali. Durante questo periodo astrale armonico la vostra salute sarà preservata, tuttavia concedetevi dei piccoli momenti di pausa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avrete bisogno di certezze per confortarvi, tuttavia non dovreste chiedere troppo. I single sono titubanti. Le relazioni attuali non corrispondono ai desideri più profondi e dovrebbero pensare seriamente a cosa vogliono in futuro. A lavoro sarete molto coscienziosi, attenzione tuttavia a non sprecare troppo tempo su questioni o problematiche che non sono di primaria importanza. Per quanto riguarda la salute dovreste riposare di più per evitare l’esaurimento: un buon sonno vi aiuterà a tornare in forma.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente i single saranno fortemente avvantaggiati: è un giorno ideale per uscire, avete la possibilità di sedurre chiunque. Nemmeno le coppie avranno paura di dare dimostrazioni di affetto: una certa complicità potrebbe essere rivitalizzante. Nel campo lavorativo, Mercurio aumenta la vostra ambizione ed il desiderio feroce di progredire. Se avete bisogno di ampliare le vostre capacità, non esitate a richiedere una formazione. L’influenza astrale è benevola anche per la salute e vi invierà una buona dose di energia positiva, tuttavia, prestate attenzione al vostro ritmo di vita.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale sarete molto confusi. In coppia cercate di non giudicare e lasciate che il partner agisca a modo suo. I single metteranno in discussione la loro situazione non sapendo più come interpretare le cose. A lavoro, la vostra discrezione potrebbe improvvisamente essere interpretata erroneamente. Rischiate di indebolire i vostri progetti ritirandovi o evitando certe discussioni. Per quanto riguarda la salute, un po’ di tensione si farà sentire: dovreste cercare di scoprire di più sulle vostre debolezze.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente siete sospettosi ed il sospetto non vi porterà nulla di buono. Anche se la vostra metà sembra indifferente ed è difficile interagire, non restate sulla difensiva: il vostro partner potrebbe non ritenere indispensabile dimostrate il proprio affetto. Se siete single approfittate di questo periodo per passare più tempo in compagnia degli amici e godetevi l’atmosfera. A lavoro dovreste occuparvi maggiormente delle questioni più urgenti. Per quanto riguarda la salute, alcuni fastidi vi faranno avere degli sbalzi di umore: non lasciatevi dominare dalle energie negative.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sentite il bisogno di passare molto più tempo in compagnia del partner. Single: alcuni decideranno finalmente di mostrare i loro sentimenti, mentre altri preferiranno uscire con i loro amici piuttosto che cercare l’anima gemella. A lavoro, il posizionamento delle Stelle, vi invita a prendervi cura dei rapporti con l’ambiente. Col tempo, le cose miglioreranno. La salute è abbastanza buona: la giornata è favorevole per coloro che stanno considerando di praticare nuovi sport o attività fisiche.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste cercare l’equilibrio con il partner: non capisce i vostri bruschi comportamenti. Fate una scelta: le vostre esitazioni pesano. I single dovrebbero smetterla di giocare con il loro fascino: la persona a cui vi state rivolgendo desidera tutt’altro. Professionalmente l’aspetto astrale vi renderà emotivamente vulnerabili. Potreste essere negativamente influenzati dalle piccole osservazioni dei colleghi. Cercate di resistere in attesa di giorni migliori. In questa giornata la salute non vi creerà grandi problemi, tuttavia, rimanete vigili: l’influenza lunare può causare una diminuzione di energia.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, questo è il momento di accelerare con il partner. Single: avete deciso di passare alla modalità seduzione. In ogni caso, oggi, tutti possono far leva sulla loro attrazione. Le Stelle vi danno ispirazione in campo lavorativo: un’immaginazione fervida faciliterà la realizzazione dei vostri obiettivi. Le vostre idee saranno ben accolte dai colleghi. L’influenza di Plutone è favorevole anche per mantenere il giusto equilibrio personale. Sarete felici di prendervi del tempo solo per voi, per distrarvi o prendervi cura del vostro corpo. Il vostro umore sarà migliore rispetto al passato.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e favorisce la sensibilità ed il romanticismo. Sentimentalmente vi sentite ispirati, e che siate in coppia oppure single, riuscirete a colpire favorevolmente l’altra persona. Dal punto di vista professionale, nessuno nega le vostre qualità ed il vostro approccio sul posto di lavoro è molto apprezzato. Sarete pieni di idee e potreste fare proposte innovative: il momento sarà particolarmente favorevole per il vostro sviluppo. Per quanto riguarda la salute, spesso la presenza del Sole promuove la salute in generale. Per essere certi di rimanere in forma e su di morale, è meglio cambiare le cattive abitudini.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, la giornata è favorevole a far rinascere quegli amori ormai quasi spenti. Grazie ad una maggiore comprensione ed empatia potete riuscire a salvare le relazioni più fragili. I single avranno nuovi incontri se decideranno di passare più tempo fuori di casa. Si annunciano momenti piuttosto impegnativi a lavoro dove troverete molte pratiche da sbrigare, ma sarete in grado di finire tutto con brio. La salute è buona, tuttavia è necessario allontanare i cattivi pensieri che possono creare ansia e di conseguenza dei problemi anche fisici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie potrebbero prendere in considerazione l’idea di una gita romantica. Questo è il momento giusto per prenotare un fine settimana o discutere insieme la vostra prossima vacanza. Single: Mercurio accentua un po’ la vostra sensibilità, ma vi renderà alquanto irresistibili. La situazione professionale procede alla grande oggi, vi sentite in pieno controllo delle situazioni e non è escluso ricevere una bella notizia. La salute è al top: oggi, le Stelle sono particolarmente attente al benessere, sia nella forma fisica che morale.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.