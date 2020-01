LATINA – SOFIA è la meraviglia che vedete dalla foto. Una cucciola simil border collie di circa 2 mesi e mezzo, futura taglia media, che cerca casa. Chiamate ed adottatela.

Sofia si trova LATINA, ma per una buona adozione potrà viaggiare ed arrivare in altre zone del centro-nord Italia. Verrà affidato con CONTROLLI PRE e POST adozione. Per informazioni sull’adozione contattare: 339.2346055 – 349.1383010 (Inviare un SMS/whatsapp se non rispondiamo, vi richiameremo noi.