Parco Vasco de Gama, avviso del Comune di Latina per la gestione

LATINA – C’è tempo fino al 13 febbraio per rispondere all’avviso pubblico del Comune di Latina (sezione avvisi e bandi dell’Albo Pretorio) per la concessione in gestione del Parco attrezzato Vasco de Gama al Lido di Latina per la concessione in gestione dell’area destinata a parco pubblico con tutte le strutture di pertinenza (https://bit.ly/indagine-mercato-vasco-de-gama)

«Con questo atto – osserva l’Assessore a Decoro, Lavori Pubblici e Patrimonio, Emilio Ranieri – l’Amministrazione mette ancora una volta in pratica un indirizzo ben preciso sulla gestione dei parchi e delle aree verdi. Anche se in piccolo, l’esempio virtuoso è l’area attrezzata con il chiosco a Parco San Marco, uno spazio restituito alla collettività che ha consentito di rivitalizzare l’intera area. Il Vasco de Gama è un progetto importante e, nonostante sia stato continuamente bersagliato dai vandali, i suoi 3 ettari di estensione rappresentano una possibilità economica rilevante. Auspichiamo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di imprenditori virtuosi che sappiano valorizzarlo e potenziarlo. L’Amministrazione farà la sua parte per rilanciare una delle aree strategiche per lo sviluppo della nostra marina. Stiamo inoltre lavorando per definire – conclude l’Assessore – attraverso strumenti analoghi, l’assegnazione della gestione di altri parchi cittadini come il Faustinella e il Cottignoli-Petrucci».