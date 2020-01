Terracina, finisce fuori strada sull’Appia un mezzo dei vigili del fuoco

TERRACINA – E’ finito fuori strada nella notte sull’Appia in località Le Mole, poco fuori dall’abitato di Terracina, un mezzo di soccorso dei Vigili del Fuoco. L’Abs per cause da accertare è uscito dalla carreggiata e si è fermato nel fossato laterale dopo aver urtato frontalmente la sponda. Soccorsi dal 118 e portati in ospedale, i pompieri sono stati tutti dimessi dopo le prime cure. La prognosi più grave, 30 giorni, per un operatore che ha riportato lesioni a una spalla. Il mezzo a quanto si apprende era diretto verso i Lepini per un intervento.