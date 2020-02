Colpo alle Poste di Aprilia, arrestato un 52enne

APRILIA – E’ stato arrestato l’autore della rapina messa a segno all’ufficio postale di Aprilia il 21 febbraio scorso. In sette giorni i carabinieri sono arrivati a casa di S. F. 52 enne sospettato del colpo in Viale Marconi. Nel corso di una perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola beretta calibro 9×21, completa di 15 cartucce, risultata provento di un furto in casa avvenuto nel 2016 e dei capi di abbigliamento indossati il giorno della rapina così come risulta dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Al termine del controllo sono scattate le manette. L’arrestato accusato d rapina aggravata è stato portato nella casa circondariale di Latina come disposto dall’ autorità giudiziaria.