Nuovo Coronavirus, il Prefetto di Latina Trio: “In questo momento non ci sono motivi di apprensione”

LATINA – Si è svolto oggi ed è terminato da poco il vertice in prefettura a Latina per fare il punto sulla situazione a Latina dopo l’allarme per il Coronavirus. All’incontro convocato dal prefetto Maria Rosa Trio, hanno partecipato il manager della Asl di Latina, Giorgio Casati, i sindaci di tutti i Comuni pontini, il presidente della Provincia Carlo Medici oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il prefetto Maria Rosa Trio ha spiegato che “I cittadini possono stare tranquilli e continuare la propria vita regolarmente. Ho convocato questa riunione per tranquillizzare i sindaci e perchè questi possano a loro volta tranquillizzare i cittadini. Nella nostra zona non c’è un allarme specifico, bisogna dare info corrette e attenersi al vedemecum pubblicato sul sito della ministero della salute”.

ASCOLTA IL PREFETTO AL MICROFONO DI ROBERTA SOTTORIVA

Allarme al momento ingiustificato secondo il manager della Asl Giorgio Casati: “Nella nostra regione non abbiamo la situazione che si è sviluppata in Lombardia e in Veneto. E’ vero che dobbiamo mantenere sempre più alta l’attenzione, ma non c’è alcuna situazione di rischio particolare”.

ASCOLTA IL MANAGER DELLA ASL GIORGIO CASATI