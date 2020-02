Oroscopo del giorno 09 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. Dal punto di viste sentimentale, nel menu del giorno ci saranno alcuni conflitti con il partner: cercate di mantenere la calma e tutto tornerà alla normalità. I single non saranno favoriti per nuovi incontri a meno che non siano già stati programmati in precedenza. Vi sentite nervosi, poco concentrati e se avete in mente di chiedere un prestito nei prossimi giorni chiedete consigli ad un esperto. Per quanto riguarda la salute dovreste avere più cura di voi stessi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in sestile con Saturno nel vostro segno. Questa disposizione astrale è favorevole al consolidamento dei progetti nelle coppie. Sarete in grado di parlare di tutto con serenità, ma soprattutto di cose o azioni da attuare per migliorare la qualità della vostra vita. I single sono in procinto di iniziare nuove avventure. La salute è buona e siete pronti mentalmente e fisicamente per nuove sfide. In famiglia sarà una giornata serena: date sfogo al vostro lato creativo, le persone che vi sono accanto apprezzeranno.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. Questa configurazione planetaria vi renderà un po’ più ottimisti del solito. Tuttavia all’interno della coppia siete nervosi ed ogni minimo errore del partner è l’occasione giusta per esprimere risentimento. Se avete dei problemi è meglio chiarire le cose prima che la situazione degeneri. I single attraversano un momento di riflessione ma nei prossimi giorni avranno le giuste motivazioni, non sentitevi scoraggiati. Se attraversate un periodo di salute non proprio ottimale, non crediate che tutto migliori come per magia. Tenetevi sotto controllo e non esagerate con gli eccessi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. In coppia, le vostre emozioni saranno disturbate e non saprete come reagire alle sollecitazioni del partner. Non fatevi troppe domande e non esitate: parlare apertamente dei vostri sentimenti faciliterà sicuramente entrambi. Per i single è consigliato non oltrepassare i limiti se oggi avete intenzione di rivelarvi a qualcuno perché l’altra persona potrebbe non sentirsi pronta: osservate attentamente i segnali. La salute è buona ma cercate di rilassarvi di più, vi aspettano giornate impegnative.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista del sentimentale, i legami diventano più forti ed intensi e sono favorite le riconciliazioni. In ogni caso, sta a voi saper gestire le situazioni a vostro favore se lo ritenete opportuno. Tuttavia non resterete delusi. Per quanto riguarda la salute, il Sole in congiunzione con Giove dovrebbe ridurre notevolmente i vostri soliti dolori. Il tutto è anche correlato al vostro morale che in questo periodo è piuttosto alto. In famiglia mantenete il senso dell’umorismo per passare momenti piacevoli.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno ed annuncia una giornata particolare dai sentimenti contrastanti. In coppia, una controversia col partner potrebbe causare dei malintesi ma se non perdete le staffe vi renderete conto che tutto esploderà come un bolla di sapone. Non prendete decisioni affrettate. La situazione finanziaria per molti di voi non è proprio rosea ma vi renderete conto che potrete far molto anche con poche risorse. Quindi, se vi riconoscete in questa categoria, cercate di far crescere i pochi soldi che avete da parte piuttosto che distruggerli spendendoli. La salute merita attenzione, sopratutto in questo periodo.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quadrato con il Sole nel vostro segno. Questa domenica il vostro comportamento nei confronti del partner è altalenante, a volte freddo a volte partecipativo ma non sempre viene recepito positivamente. Single: state giocando con voi stessi e con gli altri, non sapete neanche voi cosa cercare, decidetevi. Evitate comunque discussioni sugli ex. La Luna di oggi vi fa sentire strani con alti e bassi, quasi frenati nei vostri atteggiamenti. Provate a passeggiare o dedicarvi ad un hobby in modo da fuggire dalle tensioni. Parlare con un amico vi farebbe molto bene.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno ed annuncia rapporti di coppia dolci e sensuali. Sarete felici di condividere momenti di complicità col partner, di fuggire insieme con la fantasia. Single: lo stimolo nel conquistare qualcuno in amore irradia i vostri sensi e sarete più ricettivi e intuitivi del solito, favorendo gli incontri. Avete i senso della misura e sarà positivo se deciderete presto di fare un investimento anche importante. Sarete padroni delle vostre scelte e farete quelle giuste. La salute è buona ma non dimenticate mai di curare la vostra forma fisica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie giovani, vedranno rafforzare il rapporto pensando a progetti importanti. Tutti gli altri trascorreranno comunque il tempo con il partner all’insegna del romanticismo. Single: cercate di forzare i tempi del destino, le cose potranno migliorare. Dal punto di vista finanziario è un periodo di mantenimento e non è male, avete imparato dal passato. La salute è buona: il Sole dovrebbe darvi un’energia molto positiva. È quindi un ottimo momento per iniziare ad ottimizzare il vostro stile di vita. Se vorrete fare una dieta o liberarvi da una dipendenza, le Stelle vi daranno le giuste motivazioni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, una vecchia ferita rifiuta di guarire e di tanto in tanto vi ricorda qualcosa di spiacevole, tuttavia, dovreste fidarvi del vostro partner. Per i single oggi non è certo una giornata favorevole per trovare l’amore, vi sentite malinconici e un tantino tristi: non mollate. Questa configurazione astrale incoraggia le spese per alcuni di voi. Attenzione allo shopping compulsivo o agli acquisti fatti per sopperire a mancanze emotive: potreste pentirvene. E’ consigliato cercare momenti di solitudine per riflettere e ritrovare se stessi. La salute ha alti e bassi, non superate i limiti del vostro corpo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Questo aspetto astrale è generoso oggi e facilita la sfera relazionale. In coppia siete un tantino egocentrici e tendete ad auto esaltarvi. Tuttavia agite con stile e la cosa non dispiace al partner. Per i single in cerca dell’anima gemella il consiglio è di cambiare look oppure superare le proprie inibizioni: stimolerete maggiore attrazione nei vostri confronti. Se oggi avete in programma di fare delle spese importanti, occhio alle vostre finanze: acquistate con parsimonia solo ciò che potete realmente permettervi. La salute è buona anche se qualcuno di voi potrebbe risentire di un leggero affaticamento alla fine della giornata.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in risonanza dissonante nel vostro segno e minaccia oggi l’armonia nelle coppie: vi sentite frustrati, avete delle questioni in sospeso e non ne venite a capo. Il vostro partner reclama attenzioni ma non siete nella giusta condizione per accontentare le sue richieste. Per i single vicini ad iniziare una relazione, è consigliato evitare di essere troppo sospettosi dell’altro: è il modo peggiore di presentarsi, lasciate che le cose seguano il loro corso naturale. Finanziariamente state cercando un modo per risparmiare il più possibile: non è una cattiva idea, e, se riuscirete a farlo, sarà molto utile in futuro. Buona la salute in questi giorni.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.