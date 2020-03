Coronavirus, dalla Prefettura di Latina stop a fake news: “Indagini penali su procurato allarme”

LATINA – Si è conclusa intorno alle 11 la riunione convocata dal prefetto di Latina Maria Rosa Trio per fare il punto sulle misure prese per fronteggiare i casi di coronavirus registrati sul territorio provinciale di Latina e dare ulteriori indicazioni.

“Stiamo lavorando in squadra, la situazione è sotto controllo, tuttavia ho ritenuto di aprire il Centro Operativo Soccorsi per garantire un migliore monitoraggio e fare il punto della situazione costantemente come del resto facciamo dal 21 febbraio. I sindaci dei Comuni in cui ci sono stati casi positivi avvieranno invece il Coc , il centro operativo comunale”, ha spiegato il Prefetto Trio tornando a ribadire le regole igieniche e di stile di vita consigliate.

GUERRA ALLE FAKE: INDAGINI IN CORSO – Il questore Michele Maria Spina ha anche spiegato che con il comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Vitagliano e il comandante provinciale della Guardia Finanza si lavora in maniera sinergica sia sul fronte coronavirus sia per le indagini su casi di procurato allarme e sulla fuga di notizie false che si sono rincorse dal giorno del primo contagiato di Latina, martedì sera e ancora proseguono.

E sulla carenza di posti letto negli ospedali: “Stiamo riorganizzando i servizi di tutti gli ospedali per aumentare i posti letto”, ha detto il direttore sanitario aziendale Giuseppe Visconti

