Latina, arrestato 43enne per rapina

LATINA – Ha aggredito un 19enne per le strade di Latina, puntandogli addosso un coltello e costringendolo a consegnargli il portafogli e la chitarra che portava con sé. Un tunisino di 43 anni è stato rintracciato e arrestato per rapina dai carabinieri del nucleo operativo: lo straniero, condotto in caserma, è stato riconosciuto dalla vittima e subito trasferito nel carcere di via Aspromonte.