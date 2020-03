Coronavirus, stop alla raccolta differenziata per i cittadini positivi al Covid-19

LATINA – Non devono fare la raccolta differenziata i cittadini di Latina trovati positivi al Covid-19. Lo spiega l’ Azienda per i Beni Comuni di Latina dopo che l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato una semplice e pratica linea

guida anche a tutela dei lavoratori che continuano a garantire il servizio pubblico essenziale di igiene urbana.

LE REGOLE: In caso di positività al coronavirus o in caso di quarantena obbligatoria, il cittadino utente dovrà:

• NON differenziare più i rifiuti di casa e quindi gettare tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo, ecc.) nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.

• Utilizzare 2 o 3 sacchetti, possibilmente resistenti (uno dentro l’altro), e poi riporli all’interno del contenitore dell’indifferenziato.

• Chiudere bene il sacchetto, senza schiacciarlo con le mani e utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo, prima di riporlo nel contenitore dell’indifferenziato.

“Tutti gli altri utenti non positivi al tampone e non in quarantena – spiega Abc – potranno continuare a rispettare le regole ordinarie che la ABC di Latina auspica possano essere seguite con ancor maggiore rigore al fine di agevolare il corretto espletamento del servizio”.

LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI – Intanto è partita l’azione di sanificazione con il lavaggio di strade e marciapiedi sia nel centro urbano che nei borghi“. Il personale operativo dell’Azienda – precisa il Direttore Generale Ing. Silvio Ascoli – in un momento così delicato ha mostrato senso del dovere e livelli di responsabilità di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi. I servizi pubblici essenziali non possono essere interrotti e le donne e gli uomini della ABC stanno lavorando perché ciò sia reso possibile, anche in un così particolare momento”.