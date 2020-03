Coronavirus, 105 i positivi in provincia di Latina. Fondi a 38 casi, Latina a 22

LATINA – Arrivano a 105 i casi di Coronavirus in provincia di Latina, nove in più rispetto a lunedì, sei ricoverati e tre trattati a domicilio. A Fondi altri 5 per 38 casi totali, segue Latina con due casi in più, 22 totali. Gli altri sono distribuiti nei comuni di Aprilia e Pontinia. Quest’ultimo è stato posto in isolamento domiciliare ma in comune fuori Provincia.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI RAGAZZI FRAGILI – E la Asl di Latina attiva anche un supporto psico-pedagogico ai minori e alle famiglie in carico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile e sarà operativo, a partire da domani (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00) un numero telefonico dedicato (0773/910046) a cui risponderà un operatore specializzato dell’equipe dello stesso Servizio.

PRIVATI IN AIUTO – Intanto è in corso di perfezionamento l’accordo con ICOT e Casa del Sole, allo scopo di trasferire, su queste ultime, la gestione di pazienti ricoverati presso il Goretti e il Dono Svizzero oltre che per assicurare gli interventi chirurgici urgenti. La gestione dei pazienti in emergenza, invece, resta in carico all’Azienda ASL di Latina.

CONTAGI GLI ALTRI NUMERI – I pazienti negativizzati sono attualmente 12, dei quali 8 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 4 in osservazione a domicilio. I pazienti positivi attualmente in carico sono 87. 36 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia Intensiva del Goretti (3), la Terapia Intensiva di Formia (1) e presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (14). Due pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. Complessivamente, sono 2.017 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 348 persone hanno terminato il periodo di isolamento.