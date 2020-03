Coronoavirus, i positivi sono 19. Da lunedì i tamponi saranno eseguiti al Goretti

(il dg Casati con il direttore sanitario del Goretti Parrocchia, il sindaco di Latina e il dirigente del servizio Vincenzo Rossi nel Corelab dell’ospedale di Latina)

LATINA – Diciannove casi positivi al coronavirus in provincia di Latina e la grande concentrazione è stata rilevata a Fondi dove un gruppo di persone ha partecipato a fine febbraio a una stessa festa di Carnevale. Lo ha ufficializzato ieri l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato per spiegare il numero di contagi salito in poche ore. In attesa di altri tamponi che sono stati eseguiti nella giornata di ieri tra familiari e amici dei contagiati ricostruendo i contatti avuti, una lunga catena rimessa insieme pezzo a pezzo, è stato reso operativo in prefettura il Centro di coordinamento soccorsi che farà il punto due volte al giorno.

Intanto i servizi sanitari al Goretti, ma anche in altre strutture ospedaliere della provincia di Latina, vengono riorganizzate liberando reparti che dovranno essere destinati al ricovero e all’assistenza dei nuovi contagiati, mentre il Goretti diventa centro autonomo per i tamponi e non ci sarà più bisogno d mandarli allo Spallanzani. Il nostro laboratorio ne potrà fare fino a 100 al giorno ha detto il direttore generale della Asl Giorgio Casati spiegando che “questo ridurrà enormemente i tempi d attesa delle risposte” e dunque anche la possibilità di contagio. Una volta preso in carico il paziente sospetto sarà in isolamento fino all’esito dell’esame per il quale sono richieste circa 6 ore in totale, “ma già dopo due ore e mezza – aggiunge Casati – si ha la prima risposta, poi si attende per la conferma”.