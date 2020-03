Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani di oggi 4 marzo

LATINA – E’ stato pubblicato il nuovo bollettino medico dell’ospedale Spallanzani di Roma, il numero 34 dall’inizio dell’epidemia.

“In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 56 pazienti. Di questi 20 sono risultati positivi al nuovo Coronavirus, più i due cinesi ormai negativizzati. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio”. Tra questi ci sarebbero i primi due casi pontini, la donna di Cremona che si trovava a Minturno al momento della diagnosi e l’uomo di Latina trasferito ieri sera e proveniente dal Goretti.

“Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato”, aggiunge l’ospedale. Non è dato al momento sapere se è stato ricostruito il link epidemiologico anche del paziente di Latina che sembrava non avesse avuto contatti con persone o zone focolaio oppure se “l’ancora” presente nella frase sia riferito proprio al fatto che è probabile che per il paziente di Latina il link si riveli un altro.

Il Bollettino prosegue così: “Si sta provvedendo a dimettere 22 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono più ospedalizzazione”.