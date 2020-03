Fondi, secondo decesso per Covid 19, muore una 93enne. Bilancio: 23 contagiati, 2 decessi

FONDI – +++ #Coronavirus: Fondi, decesso donna di 93 anni all’Ospedale di Fondi. Link epidemiologico con festa. In attesa esito del test #covid19 +++ E’ il flash battuto dalla Regione Lazio pochi minuti dopo i dati di monitoraggio diffusi dalla Prefettura. L’anziana secondo le primissime informazioni era andata alla famosa festa di Carnevale fatta a Fondi il martedì grasso, nel corso della quale ci sono stati diversi contagi. Per questo era stata sottoposta al tampone, ma non ha fatto in tempo a ricevere il responso. Il bilancio si aggrava: i casi salgono a 23 e i morti a due. L’altro decesso si è registrato all’ospedale di Formia e ha riguardato una donna di Lenola.