Coronavirus, dieci nuovi casi a Latina e provincia: il capoluogo a quota 85 contagi

LATINA – Dieci nuovi casi positivi, ma nessun paziente da ricoverare, con Latina che ha il dato più alto: quattro contagi ulteriori per un totale di 85 persone colpite dal Covid-19 nel capoluogo. L’aggiornamento appena arrivato dalla Asl di Latina racconta poi che i casi di coronavirus rilevati nelle scorse ore sono distribuiti anche nei comuni di Aprilia (3), Cisterna (1), Terracina (1), Cori (1).

E’ stata superata quota 400 casi (sono 402 i contagiati totali) mentre restano sette i pazienti più gravi ricoverati nella Rianimazione del Goretti. C’è un guarito in più rispetto a ieri, in tutto 42, mentre sono 1.777 le persone in isolamento domiciliare e 4454 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.

Sono 3532 gli attuali casi positivinella Regione Lazio. Di cui 2090 sono in isolamento domiciliare, 1244 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 198 sono ricoverati in terapia intensiva. 253 sono i pazienti deceduti e 644 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 4429 casi.