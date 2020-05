Contagi, un altro positivo scoperto a Latina. Scendono i ricoverati oggi a 39

LATINA – Un solo caso di contagio da Covid-19 è stato registrato nelle scorse ore, sempre a Latina. Lo riporta il bollettino aggiornato della Asl. Non si sono registrati nuovi decessi. I casi positivi sono in tutto 525, 39 i ricoverati, 382 i negativizzati. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 265 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.111 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

NEL LAZIO – “Bisogna mantenere sempre alta l’attenzione perché riaprire non vuol dire aver sconfitto il virus”, sottolinea l’assessore regionale Alessio D’Amato. In totale (a ieri) sono 4235 i casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 2928 sono in isolamento domiciliare, 1224 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 83 sono ricoverati in terapia intensiva. 577 sono i pazienti deceduti e 2438 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7250 casi.