Zero casi positivi di coronavirus in provincia di Latina

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi di Covid-19 in provincia di Latina. Non si registrano nuovi decessi dopo i due di ieri. Restano 524 i casi totali, 42 i ricoverati, 375 i guariti, 32 i decessi totali. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 294 le persone in isolamento domiciliare 58 persone sono uscite dalla sorveglianza. Parallelamente 10.081 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti.