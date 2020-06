Chiara Ferragni e Fedez visitano il Giardino di Ninfa

LATINA – Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato questa mattina il Giardino di Ninfa. L’imprenditrice digitale e influencer e il cantante e produttore discografico che si trovano a Roma per un viaggio di piacere hanno deciso di allungarsi in provincia di Latina per vedere in esclusiva il Monumento Naturale. Con loro anche lo youtuber e amico Luis Sal che con Fedez condivide il canale Muschio Selvaggio e ha vinto il programma Celebrity Hunted.

“Abbiamo visitato questa mattina il giardino di Ninfa, che è considerato il giardino più bello al mondo”, ha postato in inglese la Ferragni spiegando “a medieval city trasformed in a botanical garden”.