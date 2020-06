Covid e sanità, Moscardelli: “Regione Lazio e Asl Latina hanno svolto un lavoro eccellente”

LATINA – “La sanità in provincia di Latina ha avviato un percorso virtuoso di innalzamento della qualità e della quantità dei servizi erogati per la salute dei cittadini. La gestione eccellente dell’emergenza Covid19 è stata giudicata un modello a livello italiano da una piattaforma specializzata che riunisce molteplici professionalità e che misura qualità ed efficacia dei livelli di assistenza prestata ai cittadini in tutta Italia”. Dopo la classifica di Motore Sanità, il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli, elogia in una nota “il DG Casati e la sua squadra che hanno svolto un lavoro di grande valore” e le “scelte innovative e lungimiranti” adottate dal Presidente Zingaretti e dall’assessore Alessio D’Amato.

“La valenza del territorio a Latina era una strada già avviata con la telemedicina, il programma + vita per la presa in carico dei malati cronici , la collaborazione con i Medici di Medicina Generale, le Case della Salute e il potenziamento dei PAT – scrive Moscardelli nella nota formata con Roberto Masiero, segretario del Circolo Sanità e con la quale esorta il Governo a utilizzare “le enormi risorse che il MES mette a disposizione dell’Italia grazie all’Europa pari a 35 miliardi di euro per avere il miglior servizio sanitario a livello internazionale”, certo che “Latina può dare un contributo di rilievo per i modelli migliori del nostro Paese”.

Tecnologia, professionisti e direttori di UOC “formano squadre eccellenti di medici, innalzando la qualità della struttura complessa e del presidio intero”, aggiunge l’esponente politico che ricorda l’impegno della Regione per i due nuovi ospedali di Formia e di Latina, l’accreditamento di Latina come DEA di II livello”, rimarcando però che con “la ripresa dell’attività per tutte le patologie gravi ed acute si tornano ad affrontare le criticità ancora irrisolte. Le liste d’attesa sono una delle questioni su cui si sta lavorando e ci attendiamo a breve dati confortanti sul tema”.