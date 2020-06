Latina, incidente alla rotonda di Via del Lido, grave un giovane

LATINA – Un ragazzo di 24 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Goretti in codice rosso dopo un frontale che si è verificato intorno alle 22 in Via del Lido all’altezza della rotatoria di Via Nascosa. Nello scontro tra una Passat e una Fiat Punto è rimasta ferita anche una donna di 38 anni che guidava l’altra auto. Sul posto la polizia e il 118; la strada è stata chiusa per consentire i rilievi.