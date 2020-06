X Summer 2020 sarà una palestra all’aria aperta

LATINA – E’ stata presentata oggi la terza edizione di XSummer 2020 – Latina provincia dello sport- evento organizzato dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo che prenderà il via venerdì prossimo, 3 luglio, e terminerà il 13 settembre.

“Una grande palestra all’aria aperta per la promozione delle discipline sportive, una parte di intrattenimento, lezioni, campi prova, incontri con testimonial sportivi, iniziative per gli sport paralimpici – ha spiegato la presidente dell’Osservatorio Annalisa Muzio – Quasi tre mesi di attività messe in campo grazie alla professionalità e alla disponibilità delle tante associazioni che fanno parte dell’Osservatorio. E quest’anno oltre a Latina coinvolgiamo i Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Fondi, Gaeta e Formia“, ha detto la presidente al microfono di Domenico Ippoliti

Nuoto e pallanuoto per aprire l’edizione 2020 presso le Piscine Città di Latina e l’Enjoy Wlaking presso l’Hotel Tirreno. Presente anche l’associazione Mondo Disabili Future come ha spiegato il referente per XSummer, Francesco Cascarini

Presenti alla conferenza stampa per gli Enti che hanno patrocinato l’evento, il Presidente della Provincia Carlo Medici, il sindaco di Latina Damiano Coletta, gli assessori allo Sport Silvio Di Francia e alle Attività Produttive Simona Lepori e poi il vice presidente di Impresa Roberto Tartaglione, il Direttore Saverio Motolese, per il CONI Angelo Conti, per ASC il presidente Gianluca Marchionne e Massimiliano Di Girolamo per Asi. Presente anche l’assessore allo sport del comune di Sabaudia, Alessio Sartori.

LE LOCATION – Tante le Location in cui si svolgerà XSummer. A LATINA: Centro Sportivo Aenova, Piscine Città di Latina, Hotel Tirreno, Hotel Mediterraneo, Space Time, Tecariba, Latina Padel Club, Hotel Fogliano, Pala Ceci, Villa Fogliano, Palafitness e Stadio Francioni. A FORMIA presso la Spiaggia di Vindicio; a GAETA presso la spiaggia Serapo; a SABAUDIA, presso il Parco Nazionale del Circeo; a SAN FELICE CIRCEO sulla spiaggia così come a SPERLONGA; a TERRACINA alle Rive di Traiano, sul Monte Leano e nel Centro Storico.

Testimonial di questa edizione di XSummer 2020 Flaminia Daina campionessa di Beach Tennis ai campionanti italiani Indoor 2017/2018/2019 e vincitrice dei ANOC World Beach games 2019 con Nicole Nobile.