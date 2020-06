Spiagge libere, a Latina il controllo sarà affidato a 18 stuart: pronto il bando

LATINA – Non sarà la protezione civile, come sembrava in un primo momento, a occuparsi della gestione delle spiagge libere in estate, sul lungomare di Latina, ma stuart specializzati nella sicurezza. Anche se mancano alcuni dettagli, il bando è pronto e, sembra a buon punto anche la app che servirà a gestire le prenotazioni (a Latina e Sabaudia) quando nelle giornate di gran caldo migliaia di persone tenteranno di conquistare la riva e non dovranno accalcarsi come prevedono le norme anti Covid-19.

“Gli stuart saranno divisi in squadre da tre e potranno prendere la temperatura ai cittadini ai varchi. Nell’arco della prossima settimana chiuderemo questa partita e informeremo i cittadini con tutti i dettagli da conoscere”, ha anticipato in radio il neo assessore all’ambiente del Comune, Dario Bellini

Intanto, Bellini, ha svolto un primo sopralluogo al Lido dopo la nomina, per capire a che punto è l’esecuzione dei lavori già appaltati, a partire dalle passerelle:”Il lungo stop dovuto al Covid-19 non ha certo aiutato – dice Bellini – e di questo va chiesto scusa ai cittadini, ma ora i lavori sono partiti e confidiamo che possano procedere spediti. Sono previsti interventi per complessivi 250mila euro”.

Qualcosa si è mosso. E’ stata ripulita dalle piante infestanti la pista ciclabile lungo la sponda di Rio Martino e gli operatori di Abc hanno installato come ogni anno sulla spiaggia i raccoglitori per la raccolta differenziata obbligatori per i comuni Bandiera Blu, mentre il ripascimento agognato dagli operatori appare molto lontano e rischia di sfuggire anche quest’anno.