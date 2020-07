Covid 19, altri due positivi a Latina e Aprilia

LATINA – Rispetto alla giornata di ieri, si registrano due nuovi casi positivi, uno a Latina riguarda una donna con link familiare al caso segnalato nel bollettino di ieri di rientro da una visita familiare a Milano; l’altro riguarda Aprilia “La positività di uno dei due – spiega la Asl di Latina – era stata notificata ieri alla Regione Lazio, ma come paziente non residente. A seguito di accertamenti successivi, ottenuti in tarda serata di ieri, è stato possibile appurare che, in realtà, il paziente in questione è residente in provincia di Latina”. Ecco dunque la comparsa nel bollettino di oggi che riguarda solo ed esclusivamente i pazienti residenti.

Con i due di oggi prosegue il tren in risalita: 11 casi in sette giorni, come non si vedeva da settimane. I casi arrivano a quota 572. Non si registrano nuovi decessi. I positivi attivi sono 32 di cui 18 trattati a casa.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.