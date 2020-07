Covid-19, altri tre casi, due a Latina e uno a Pontinia. Ricercato un positivo che si è dileguato

LATINA – Il conteggio dei nuovi casi di Covid-19 arriva oggi a nove registrati negli ultimi sei giorni. Tre sono infatti i contagi riportati oggi nel bollettino della Asl di Latina e riguardano due residenti a Latina e uno a Pontinia quest’ultimo in condizioni critiche dopo un viaggio a Milano.

Ma quello che preoccupa realmente le autorità sanitarie è il caso di un cittadino romeno che si è presentato al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia con sintomi e dopo essere stato sottoposto a tampone con obbligo di isolamento domiciliare, è risultato positivo, ma ha poi fatto perdere le proprie tracce. Si teme che sia transitato nel campo rom di Borgo Bainsizza ed è ora ricercato da polizia e carabinieri.

I casi totali salgono così a 570 con indice di prevalenza a 9,91; 504 sono i guariti, uno in più rispetto a ieri, 30 gli attuali positivi attivi di cui 13 ricoverati in ospedale. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti e non si sono registrati nuovi decessi.

Continua intanto l’attività di tracciamento dopo la scoperta di positivi tra cittadini stranieri tornati da India e Bangladesh, rispettivamente ad Aprilia e Terracina. Il secondo era sul famigerato volo da Dacca che ha generato un nuovo cluster e tra i suoi contatti sono stati eseguiti nelle scorse ore 45 tamponi.