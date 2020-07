Covid-19, un altro positivo ad Aprilia

LATINA – Un altro caso di positività al Covid è stato registrato nelle scorse ore ad Aprilia ed è emerso tra i congiunti della donna risultata contagiata dopo essere rientrata dall’estero su un volo di linea. Sono ora 566 i casi totali in provincia di Latina, con indice di prevalenza al 9,84; 503 sono i guariti e non si registrano nuovi decessi. Sono 27 gli attuali positivi attivi, di cui 10 ricoverati in ospedale.

Buone notizie intanto arrivano dal sud pontino dove continua il lavoro della Asl per il contact tracing, ovvero individuare e controllare tutti i possibili contatti avuti dagli ultimi positivi. Sono infatti risultati tutti negativi i primi 30 tamponi sui 100 eseguiti tra coloro che in occasione di due cene, hanno avuto contatti con l’ultimo caso emerso a Minturno. “Potremmo tutti evitare anche la “caccia” all’untore – raccomanda la sindaca di Formia paola Villa – perché il contagiato di Minturno ha dimostrato un gran senso civico insieme a tutta la sua famiglia, perché da subito chi di dovere si è attivato, perché non si è sottovalutato il pericolo, anzi”.

Anche ad Aprilia la corsa a identificare tutti i contatti è partita.