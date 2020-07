Incendio in una casa vacanza di Ponza

Shares

PONZA – Paura in una casa vacanza di Ponza dove ieri sera è divampato un incendio che ha interessato una scatola di derivazione elettrica. Sono stati gli stessi inquilini vedendo le fiamme a spegnerle evitando che si propagassero al resto della casa. Sul posto in Corso Umberto I, dopo la chiamata al 115 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Latina che si trovano nella sede dell’isola che hanno messo in sicurezza l’appartamento. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Ponza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.