Covid-19, altri due positivi a Latina. Attesa per i tamponi al drive in del Goretti

LATINA – Dai tamponi eseguiti ieri sono emersi altri due casi positivi al Covid-19 a Latina, entrambi giudicati trattabili senza ricovero ospedaliero. E’ il dato pubblicato dalla Asl mentre sono in corso gli esami sui tamponi nasoofarigeni eseguiti da questa mattina al drive-in allestito all’esterno dell’ospedale Goretti per il focolaio individuato tra Sabaudia e Latina e legato a una festa di laurea e a una serata in discoteca. Alla postazione, attivata in aggiunta a quelle già esistenti, si sono recati in queste ore circa 200 cittadini chiamati dal Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL di Latina.

LIDO AZZURRO – Intanto dopo la chiusura del Lido Azzurro di Sabaudia (seguita a Il Gabbiano) emerge che le giornate attenzionate sono quelle tra il 24 e il 31 luglio. Chiunque abbia frequentato la spiaggia in questione deve chiamare il numero verde emergenza Covid 800.118.800.

I DATI – I casi totali sono 615 di cui 527 guariti. Cinquantuno sono gli attuali positivi attivi, oltre la metà dei quali ricoverati in ospedale.

Dopo gli eventi di questi giorni la Asl “raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le

disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento” e ricorda che ” allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza”.