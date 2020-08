Covid-19, dopo i controlli riapre la pizzeria lo Scacco Matto di Latina: tutti negativi

Shares

LATINA – Ha potuto già riaprire la pizzeria Scacco Matto di Latina in Viale Le Corbusier. dopo i controlli da parte della Asl, la sanificazione e la negatività degli esami eseguiti dal personale, il Comune ha revocato l’ordinanza emessa su indicazione delle autorità sanitarie. “Siamo risultati tutti negativi ai tamponi, il lavoro di prevenzione e per la ricostruzione della rete di contatti ha funzionato impeccabilmente, e grazie a questo siamo riusciti a ripartire” si legge in una vviso alla clientela pubblicato dai gestori del locale che invita “tutti i clienti a stare sereni”.