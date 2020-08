Donna scippata nel centro di Latina, i ladri scappano e travolgono l’auto di una famiglia

Shares

LATINA – Hanno scippato una donna in Via Isonzo a Latina, sono stati intercettati e inseguiti da una Volante, nella tarda mattinata di giovedì poi sono fuggiti a bordo di una Focus dirigendosi verso la periferia. Gli agenti hanno raggiunto i tre all’altezza di strada Acque Alte, verso borgo Podgora dove i fuggitivi sono andati a sbattere contro un’auto finendo poi la loro corsa contro un’altra vettura in sosta ai margini dell’arteria. Due di loro sono riusciti a scappare a piedi, uno è stato bloccato e condotto in Questura. Si tratta di un cittadino di nazionalità peruviana già noto alla polizia.

Paura per gli occupanti delle due vetture urtate dalla Focus, per soccorrerli è arrivato il 118. Tra loro anche due bambine. I fuggitivi sono ricercati dalla polizia, le loro tracce sono state rilevate dalla Polizia Scientifica.