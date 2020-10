La sigla di Onda Verde ora è di Calcutta

Shares

LATINA – Rai Radio 2 ha scelto Calcutta per rinnovare jingle, sigle dei gr, del meteo e di onda verde: “Unisce tradizione e innovazione e ci piace per questo” è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti dalla direttrice di Radio2, Paola Marchesini. Chi ascolta il canale se ne sarà già accorto dal momento che le nuove “il pacchetto sonoro” è già in onda dal 28 settembre.

L’artista di Latina si è detto felice e onorato: “Non lo avevo mai fatto, spero di essere stato all’altezza”.