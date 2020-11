Top Volley, tutti negativi al Covid i quattro giocatori positivi: si gioca contro Modena

Shares

CISTERNA DI LATINA – Si sono tutti negativizzati i quattro giocatori della Top Volley risultati positivi al Covid. Lo comunica la società sportiva dopo i risultati arrivati questa mattina. Anche il resto del gruppo squadra s’è sottoposto ai tamponi molecolari e anche tutti gli altri sono risultati negativi. Per questo motivo la Top Volley scenderà in campo domani sera (mercoledì) alle 20:30 in occasione del match casalingo con la Leo Shoes Modena: la partita è valida per l’undicesima giornata del girone d’andata e verrà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Domenica prossima, sempre a Cisterna di Latina, si giocherà anche la partita con l’Allianz Milano (alle 17:00), valida per la prima giornata del girone di ritorno mentre mercoledì 2 dicembre (alle 18:00) i pontini saranno in trasferta a Civitanova Marche in casa della Lube per giocare il match valido per la nona giornata d’andata.

Giulio Sabbi, opposto della Top Volley Cisterna, ha parlato prima del match: «Sicuramente abbiamo passato un momento difficile dal punto di vista collettivo ma per fortuna sta volgendo al termine e questa è la cosa fondamentale per noi – chiarisce Sabbi – Arriviamo alla partita con Modena con una settimana di allenamento a ranghi ridotti ma sicuramente siamo tutti motivati e carichi per rimetterci in gioco con la consapevolezza che molto probabilmente avremo delle difficoltà, anche per questo dovremo essere bravi ad aiutarci l’uno con l’altro. In queste situazioni deve venir fuori la squadra come collettivo».