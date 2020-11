Proietti: “Latina sta cambiando grazie ai cittadini che vogliono partecipare”

Shares

LATINA – Il Comune di Latina nell’emergenza Covid è l’argomento di un articolo dedicato al capoluogo pontino dalla prestigiosa rivista Ambiente che ha scelto di riservare uno spazio al capoluogo pontino, accanto a fatti di caratura nazionale.

“Innovazione, prudenza e generatività: il Comune di Latina nell’Emergenza COVID-19” è il titolo del pezzo pubblicato nel numero 120 del magazine a firma dell’assessore al Bilancio e alla Scuola del Comune di Latina, Gianmarco Proietti.

Ma perché Latina è stata guardata con interesse, mentre l’intero Paese è alle prese con la pandemia? E per quale motivo sono stati scelti i sostantivi innovazione, prudenza e il neologismo generatività, come rappresentativi della gestione dell’emergenza? Lo abbiamo chiesto proprio all’assessore Proietti questa mattina su Radio Immagine.

“La città è cambiata e sta cambiando e poco importa se questo non è immediatamente visibile. Magari non lo si coglie sui social, ma io credo che si stiano muovendo le energie migliori della città, cittadini che vogliono dare il loro contributo in prima persona”.

ASCOLTA