Sette partite per la Top Volley da qui a Natale, Kovac: “Tanti viaggi, difficile recuperare la forma”

CISTERNA DI LATINA – Ci saranno sette partite da giocare da qui alla fine dell’anno per la Top Volley Cisterna, tra queste anche i recuperi delle partite non disputate dalla formazione pontina nel periodo di stop imposto per i casi di Covid-19 nel gruppo squadra. Ieri la Top Volley è tornata in campo e ha onorato la partita contro Modena offrendo in diretta Rai oltre due ore di battaglia.

«Giocando praticamente sempre, con molte partite fuori casa in questo lasso di tempo, sarà complicato allenarsi perché si viaggerà molto e così non sarà facile far recuperare la forma fisica dei giocatori ma strada facendo dovremo per forza di cose recuperarli per queste partite che sono molto importanti per noi – spiega Boban Kovac – Le squadre che hanno avuto la fortuna di non avere problemi con il Covid-19, e dico meno male per loro, stanno andando bene mentre le altre a prescindere dalla qualità dei giocatori stanno comunque faticando. Mi auguro di essere in grado e anche bravo a recuperare i giocatori: contro Modena per la prima volta eravamo al completo, almeno durante il riscaldamento, perché poi in partita mancava qualcuno. I ragazzi devono metterci tanto impegno e dobbiamo recuperare».

TUTTI I MATCH DA QUI A NATALE – Ecco il programma delle prossime partite della Top Volley Cisterna fino alla fine dell’anno solare. Eventuali variazioni verranno comunicate.

Domenica 29 novembre alle 17:00, Top Volley Cisterna – Allianz Milano

Mercoledì 2 dicembre alle 18:00, Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna

Domenica 6 dicembre alle 18:00, Kioene Padova – Top Volley Cisterna

Domenica 13 dicembre alle 18:00, Gas Sales Piacenza – Top Volley Cisterna

Mercoledì 16 dicembre alle 19:00, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna

Domenica 20 dicembre alle 18:00, Top Volley Cisterna – Consar Ravenna

Domenica 27 dicembre alle 18:00, Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia