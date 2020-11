Violenza contro le donne, la caserma dei Carabinieri di Latina illuminata di rosso e rosa

Shares

LATINA – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne anche la Caserma Cimarrusti sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina in Piazza Caduti di Nassyria si è illuminata di rosso e di rosa. Un bel colpo d’occhio quello proposto nel centro di Latina, per contributo importante dato da chi tutti i giorni, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, persegue i reati che colpiscono le donne.