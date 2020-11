L’artista di Latina Ersilia Sarrecchia nel primo gioco da tavolo dedicato all’Arte Contemporanea

Shares

LATINA – Ersilia Sarrecchia è stata scelta tra i 42 artisti le cui opere comporranno ArsCode, il primo e unico gioco da tavolo sull’arte contemporanea ideato da Diego Santamaria. “Non ce l’ho ancora fisicamente tra le mani, ma sono molto onorata di far parte di questo progetto. Lo scopo del gioco è comporre la migliore galleria di opere d’arte attraverso 84 carte che raffigurano le opere e alcune carte azione che riguardano invece importanti eventi d’arte”, spiega la pittrice di Latina.

Due le opere di Sarrecchia selezionate per il gioco: “Sono opere recenti, Domatori di anime inquiete e Lui, lei e il Buio, e fanno parte dell’ultimo periodo della mia ricerca. Sono entrambe di grosse dimensioni e sono state ridotte a 7 centimetri per diventare carte. Oltre ad essere un gioco, spero possa avvicinare anche il pubblico più resistente, che è rimasto lontano perché anche la critica ha proposto in questi anni opere di difficile lettura”, racconta l’artista che si è trasferita a Modena e ora promette: “Io ne avrò una copia di diritto, ma lo comprerò da regalare”.