Latina, la Dussmann dona 40 pacchi alimentari alle famiglie bisognose

Shares

LATINA – Sono stati consegnati dalla Croce Rossa su iniziativa degli Assessorati al Welfare e Pubblica Istruzione, 40 pacchi di generi alimentari non deperibili offerti dalla Dussmann Service – la società che gestisce il servizio di ristorazione nelle scuole, asili nido, centri per disabili e centro anziani – alle famiglie bisognose del territorio.

L’iniziativa si inserisce nell’attività portata avanti, in sintonia con il Comune, durante tutto l’anno dall’azienda affidataria del servizio che costantemente consegna pietanze del giorno ancora utilizzabili o derrate alimentari agli addetti della Caritas di Latina per iniziative caritatevoli.

“Un piccolo gesto per dare un aiuto a 40 famiglie bisognose in questo Natale molto particolare”, dicono gli assessori Ciccarelli e Proietti. Il pacco tipo offerto dalla Dussmann contiene: pasta all’uovo, pasta secca, pomodori pelati, cereali secchi, farina, scatolette di tonno, confettura di frutta, fette biscottate, biscotti, dolcetti allo yogurt, succhi di frutta e vino.