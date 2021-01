L’infermiera sente piangere e si ferma: lo scatto di Marco di Perna

MINTURNO – Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha condiviso sui social lo scatto che immortala un amico e concittadino ricoverato per Covid. Giuseppe è tra i pazienti con insufficienza respiratoria causata dal virus e ha il casco per respirare.

Come racconta l’autore della foto, Marco Di Perna, anche lui in ospedale con l’infezione, i lamenti dell’uomo vengono sentiti da Silvia, un’infermiera indaffaratissima, che decide di fermarsi e dedicargli un momento di consolazione: si siede sul letto, gli prende le mani e lo guarda negli occhi come per dire “io sono qui e ti aiuto”. Questi sono gli operatori sanitari.