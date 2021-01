Allontanati da pub e discoteche, il Questore di Latina Spina: “Quei ragazzi sono pericolosi”

LATINA – Puniti nel modo che più pesa: lontani dai locali, da aperitivi e feste, da gelaterie e ristoranti e anche dagli stabilimenti balneari quando sarà estate. Fuori dalle discoteche se riapriranno. E’ la misura che ha raggiunto quattro ragazzi di Latina e una ragazza colpevoli di aver aggredito due ventenni in un pub scatenando una rissa che non è finita male solo per un caso oltre che per l’intervento tempestivo della polizia.

E’ il Daspo cosiddetto Willy, istituito dopo la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro, ucciso brutalmente a settembre da quattro balordi per aver difeso un amico che veniva aggredito. Una risposta legislativa a quel drammatico episodio che ha portato il legislatore ad inasprire il regime sanzionatorio previsto per la rissa, ampliando i poteri che il questore aveva con il daspo utilizzato negli ambienti sportivi.

“Quei ragazzi sono considerati socialmente pericolosi, per il fatto di aver partecipato anche una sola volta a un episodio come quello del 15 novembre ai Pub di Latina. Nessuno infatti può conoscere gli effetti di una rissa all’interno di un locale pubblico, che è magari anche affollato. Si perde il controllo e si possono verificare conseguenze anche letali. Per questo, se le indagini della Squadra Mobile hanno portato all’accertamento dei fatti e alla denuncia penale, e proseguono per approfondire altri profili investigativi, io ho ritenuto di dover erogare il Daspo Willy che durerà un anno per i due ragazzi che sono pregiudicati e 6 mesi per gli altri tre che sono incensurati. Si tratta di una sanzione di tipo amministrativo che però può diventare penale se violano il Daspo”.

Ne abbiamo parlato su Radio Immagine con il Questore di Latina Michele Spina