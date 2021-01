Latina, Enrico Forte sulle elezioni: “Il Pd pronto all’accordo con Lbc”

LATINA – Si vedranno la prossima settimana per siglare l’intesa, o almeno così dovrebbe essere. Il lavoro per arrivare ad un accordo politico tra Partito Democratico e Latina Bene Comune è stato lungo e laborioso, ma sembra abbia portato alla decisione di andare uniti alle prossime Amministrative, con i Dem pronti a sostenere il nome dell’attuale sindaco Damiano Coletta.

Tanti caldeggiavano un’intesa, una coalizione da opporre al centrodestra; alcuni avrebbero invece voluto che le distanze fossero mantenute tra movimento civico e rappresentanti del centrosinistra, ma sembra proprio che, tra paletti e punti di condivisione, si sia arrivati all’ultimo miglio e ora tutto è affidato a un incontro decisivo atteso nei prossimi giorni.

A guidare l’opposizione dei Dem in consiglio comunale per lungo tempo è stato il consigliere regionale e comunale di Latina, Enrico Forte.

“Penso – dichiara Forte – che questa sia la strada da seguire in questo momento particolare, in cui c’è una pandemia che continua a martellare ma anche la possibilità, per questa città, di accedere a importanti risorse. Noi dobbiamo avere la responsabilità politica e anche morale di impedire il ritorno di chi in passato ha fatto i disastri che conosciamo. Penso che mettere il Pd in uno schieramento largo con Coletta sindaco, sia la strada da portare rapidamente a conclusione per metterci a lavorare seriamente su programmi e progetti concreti per Latina. Partiamo da esperienze diverse, ci siamo annusati per lungo tempo, ma quello che vedo come dato importante è che, al primo posto, mettiamo gli interessi della città”.

ASCOLTA