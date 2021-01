Prima nascita a Sabaudia dopo anni: è una bimba

SABAUDIA – E’ arrivata grazie al parto in casa, in acqua. Una bimba ha allietato la vita della frazione di Borgo San Donato restituendo alla città di Sabaudia anche il piacere di un atto di nascita. I nuovi bambini infatti vengono al mondo, nella stragrande maggioranza dei casi, dove ci sono gli ospedali e i loro reparti di maternità, sul territorio provinciale, a Latina, Fondi e Formia, ma non nella Città del Parco, della quale diventano poi, comunque, cittadini.

A darne notizia è stata la sindaca Giada Gervasi con un post: “In questo periodo ancora così precario, ricevo e condivido con estrema gioia la notizia di una nuova nascita a Sabaudia, avvenuta il 10 gennaio alle ore 4.30 a borgo San Donato. Dopo tanti anni abbiamo una nuova nata proprio nel Comune di Sabaudia grazie al parto in acqua. Auguri alla famiglia e benvenuta alla piccola!”