Vaccinazioni agli over 80, aderiscono solo 60 medici. A Latina le prime dosi del vaccino Moderna

(la foto dalla pagina Salute Lazio)

LATINA – Solo sessanta medici di medicina generale sui 400 che operano nel territorio della Asl di Latina hanno dato la propria disponibilità a effettuare i vaccini contro il covid. Un numero piuttosto deludente. Nonostante l’accordo intercorso con la categoria, l’avviso pubblicato dalla Regione Lazio per raccogliere le manifestazioni di interesse, finalizzato a rendere più capillare possibile la distribuzione delle dosi e a semplificare la vita degli ultraottantenni, ha riscosso poche adesioni. Il termine scade comunque oggi pomeriggio e il conteggio di cui sopra è riferito a questa mattina.

41MILA OVER 80 – I 41 mila “over 80” pontini, dunque, saranno vaccinati a partire dal 1° febbraio nei punti già allestiti dalla Asl presso le proprie strutture ospedaliere o sociosanitarie ad Aprilia, Latina, Priverno, Fondi e Formia, punti vaccinali che aumenteranno secondo un piano prestabilito, diventando dodici, se le dosi – come si spera – cominceranno ad arrivare in numero più consistente. Ma questo dipende solo da Pfizer.

348 VACCINI AL GIORNO – “Nella nostra provincia, tenuto conto delle dosi a disposizione, dovremmo poter somministrare 348 vaccini al giorno che, suddivisi per i cinque punti, sono circa 60 per ogni sede – spiega il direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria della Asl di Latina e responsabile della campagna vaccinale, Loreto Bevilacqua – Bisogna considerare che andiamo anche molto cauti, visto che il 30% delle dosi – così come fatto fino ad oggi – viene messo da parte come scorta per la seconda somministrazione, in caso di mancata consegna dei vaccini”.

SISTEMA PRONTO AD ESPANDERSI – La velocità della campagna per le persone anziane e per quelle più fragili che dovrebbe svolgersi in sei settimane, dipenderà dunque soprattutto da questo. “Il sistema è pronto per espandersi, aumentando i punti vaccinali, raggiungendo anche le isole e ampliando la fascia oraria. Confidiamo anche che i medici di medicina generale aderiranno in numero superiore una volta chiarito bene il sistema e comunque interverranno da metà febbraio circa. Una necessità se vogliamo avvicinarci agli ultraottantenni, che possono avere difficoltà a raggiungere i centri vaccinali (anche oltre Comune), ma non il proprio medico di famiglia”, aggiunge Bevilacqua.

IL VACCINO MODERNA – Intanto Latina attende le prime 400 dosi del vaccino Moderna, tante gliene spettano delle 10mila regionali già in somministrazione al Campus Biomedico e al Gemelli: “Abbiamo inviato una lista di medici di famiglia disposti a somministrarle e attendiamo che ci arrivino. E’ solo un inizio, una sorta di sperimentazione che ci consentirà di vaccinare circa 200 anziani secondo le indicazioni che gli stessi Mmg ci daranno”.

LE PRENOTAZIONI – E’ invece ormai chiaro il sistema attraverso il quale ci si potrà prenotare a partire dal 25 gennaio: sulla piattaforma regionale www.salutelazio.it , ma in caso di difficoltà, gli anziani potranno prenotarsi anche dal proprio medico di famiglia.