A Sezze una targa per Lidano Petrianni, l’infermiere morto per covid

SEZZE – Una targa posta all’interno della casa della Salute di Sezze, ricorderà Lidano Petrianni, l’infermiere morto per covid all’età di 59 anni. La proposta, arrivata all’unanimità dal consiglio comunale della città lepina, è stata accolta dal direttore generale ad interim della Asl di Latina, Giuseppe Visconti.

“Lidano Petrianni è morto per aiutare gli altri, per fare il suo dovere al servizio della sua gente – ha scritto in un post il presidente del Consiglio Enzo Eramo – Per noi è un segno di riconoscenza a Lidano come uomo e come professionista, è il segno di un ricordo che sarà per sempre per Sezze segnata nel profondo dalla tragedia covid”.

A Latina la Asl ha anche autorizzato l’intitolazione del Centro Prelievi di Piazza Celli a Lorella Molinari, l’infermiera della Asl anche lei deceduta per Covid a gennaio.