Covid, numeri ancora in salita nella Asl di Latina: 153 casi. Nessun decesso al Goretti

(foto Salutelazio)

LATINA – Un dato nuovamente in salita quello di oggi relativo ai contagi da covid. Sono stati 153 quelli resi noti dalla Asl di Latina (dopo i 125 registrati mercoledì). Nessun decesso al Goretti.

Ad Aprilia 12, a Cisterna di Latina 21 e poi Cori 3, Fondi 9, Formia 6, Gaeta 2, Itri 1, Latina 33, Maenza 1, Minturno 7, Monte San Biagio 1, Pontinia 5, Priverno 1, Roccagorga 7, Rocca Massima 1, Sabaudia 3, San Felice Circeo 3, Sermoneta 1, Sezze 7, Sonnino 3, Sperlonga 4, Terracina 22.

Il totale delle guarigioni nelle ultime 24ore è stato di 151.

VACCINI – Raggiunta la quota delle 100 mila vaccinazioni rivolte agli over 80 nel Lazio che rappresenta il 30% dei vaccinati over 80 dell’intero Paese e sono già oltre 10 mila le vaccinazioni effettuate per le Forze dell’Ordine. Per noi è prioritario mettere in sicurezza gli anziani più esposti alle complicanze del Covid. Procede anche la campagna vaccinale rivolta al personale scolastico e sono oltre 85 mila le prenotazioni effettuate. Presto partiranno le prenotazioni per le fasce di età 79, 78 e 77 anni. “Sono preoccupato dell’incertezza sugli arrivi e le forniture dei vaccini, in particolar modo Astrazeneca e anche Moderna. Questo non ci aiuta in un momento in cui viaggiamo stabilmente sulle 12 mila somministrazioni al giorno e possiamo agevolmente andare a 35 mila”, ha detto l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.