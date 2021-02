Latina, si avvicina alla ex nonostante il divieto: arrestato 37 enne di Latina

LATINA – Ha violato il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna e ai luoghi da lei frequentati con la prescrizione ulteriore del divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo. Ieri gli agenti della Polizia di Stato di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP presso il Tribunale di Latina, Mario La Rosa, nei confronti 37enne del capoluogo.

E’ stata la Squadra Mobile di Latina a raccogliere le nuove dichiarazioni della donna, letteralmente terrorizzata dai comportamenti tenuti dall’ex compagno dopo l’applicazione della prima misura cautelare. Non solo l’allontanamento non aveva risolto la situazione, ma anzi l’aveva rinvigorita. Ne erano seguiti atti persecutori e minacce continue nei confronti della giovane donna che si sentiva ormai in pericolo costante. Le indagini hanno evidenziato una situazione pericolosa oltre che psicologicamente difficile vissuta dalla vittima e che ha fatto scattare la nuova e più pesante misura.