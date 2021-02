Il nome di Daniele Nardi su Marte a bordo del Perseverance

LATINA – Dal 18 febbraio il nome di Daniele Nardi è atterrato su Marte a bordo del Rover Perseverance. E’ stato Filippo Thiery, l’amico metereologo dell’alpinista di Sezze, che ne curava le previsioni del tempo durante le spedizioni, ad avere l’idea di farlo, aderendo a un’iniziativa della Nasa che dava la possibilità di incidere su un microchip in viaggio per Marte, il nome di tutti coloro che desiderassero sentirsi passeggeri di questa avventura spaziale.

E’ stato un modo per ricordare Daniele a due anni esatti dalla tragedia del Nanga Parbat, ma anche per celebrare il pensiero di Daniele, quel concepire l’alpinismo estremo come una moderna forma di esplorazione.

Thiery ne ha parlato anche con noi in radio, ha raccontato il perché di questo speciale regalo all’amico facendo notare che lo stesso nome della sonda americana, Perseverance, non poteva che essere abbinato alla caparbietà e alla sete di conoscenza di Daniele. Gli abbiamo chiesto quindi di ricordarlo con noi e di raccontarci quando è arrivata l’idea e, oggi, l’emozione di saperla compiuta: “Tutto portava a lui, così ho deciso di iscrivere il suo nome e non il mio. E ora, ben arrivato su Marte, Dan”.

Thiery su Radio Immagine

“Giusto fra una settimana, saranno due anni che, durante la tua avventura alla scoperta dell’ignoto sullo sperone Mummery del Nanga Parbat, ci hai salutato, insieme a Tom. Ora, a bordo di Perseverance, da bravo astronauta moderno, come amavi definirti nell’andare a calcare pareti dove nessun essere umano aveva ancora poggiato mani e piedi, sei di nuovo all’opera nell’esplorazione, nell’apertura di nuove vie, nello spingerti ai limiti della conoscenza umana per provare a portarli… un po’ più in là. Buon viaggio sul Pianeta Rosso, Dan. Lancia uno sguardo a quel puntino azzurro in cielo, ogni tanto, così non ci perdiamo di vista”, è il post di Thiery puiblicato su Fb.