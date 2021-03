A Gaeta la Marina Militare americana dona dispositivi anticovid alla Asl di Latina

LATINA – La Asl di Latina ha ricevuto dal Comandante della nave ammiraglia della VI Flotta delle Forze Navali della Marina Militare degli Stati Uniti D’America e dal sindaco di Gaeta, dispositivi di protezione individuale destinati al personale sanitario addetto alle attività Covid 19 del Distretto 5 della Asl di Latina.

La cerimonia di donazione si è svolta venerdì nell’aula consiliare del Comune di Gaeta, alla presenza del Comandante della Nave Ammiraglia della VI Flotta “Mount Whitney“, Dave Pollard , il Sindaco di Gaeta Dott. Cosmo Mitrano e il Dott. Antonio Graziano, Direttore del distretto 5, in rappresentanza della Asl. In occasione dell’incontro il sindaco Mitrano e il Dott. Antonio Graziano hanno “confermato l’importanza del lavoro d’equipe e di collaborazione multiprofessionale e pluristituzionale che, finora, ha permesso di intervenire con immediatezza ed efficacia sui problemi organizzativi che si sono presentati nel corso della gestione dell’emergenza, fermo restando il riconoscimento al personale sanitario dell’Azienda ASL di Latina che, fin dall’inizio della pandemia ha affrontato l’emergenza Covid, anche in situazioni drammatiche, con straordinaria professionalità e grande senso di responsabilità”.

Il dottor Graziano ha poi ribadito l’importanza della vaccinazione anticovid e di tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dagli organismi nazionali ed internazionali (mascherina, distanziamento spaziale, igiene delle mani). I dispositivi saranno distribuiti presso i drive- in , i Punti di assistenza territoriale e nel Reparto Covid/Udi .